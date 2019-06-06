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Факты / Спорт

Во Львов едут сербские хулиганы. Хорватские и украинские ультрас пройдут маршем

Украинские и хорватские ультрас пройдут маршем во Львове перед матчем Украина — Сербия отбора Евро-2020.

Ультрас

Во Львов на отборочный матч Евро-2020 между сборными командами Украины и Сербии едут сербские и хорватские ультрас.

Украинское издание Спортивка сообщает, что город находится в тревожном ожидании.

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Кроме 200 официальных сербских фанатов, во Львов прибудут хулиганы из Белграда и хорватские ультрас. Полиция вызывает подмогу из других областей Украины и столицы.

В свою очередь, украинские ультрас вместе с хорватскими пройдут маршем, который стартует в 18.00 от памятника Данилу Галицкому. Хорватские ультрас едут поддержать украинских.

Сербские фанаты известны своей пророссийской позицией и дружны с фанатами из России.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Сербия. Начало в 21:45.

Фото: Dreamstime

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