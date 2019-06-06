Второй матч финала африканской Лиги чемпионов между тунисским Эсперансом и марокканским ВАК Касабланка переиграют.

Вторая финальная игра африканской Лиги чемпионов между тунисским Эсперансом и марокканским ВАК Касабланка будет переиграна на нейтральном поле.

Эсперанс, победивший со счетом 1:0, вынужден будет вернуть медали и трофей победителя. Об этом сообщил советник президента КАФ Эдди Амель.

В свою очередь, Эсперанс заявил, что будет подавать апелляцию в Африканскую конфедерацию футбола.

Смотрите: Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов

Ответный матч команд завершилась со счетом 1:0 (1:1) в пользу Эсперанса — арбитр отменил гол команды из Касабланки из-за спорного офсайда и не смог воспользоваться VAR из-за технической неисправности. Запасные игроки ВАК выбежали на поле и игру прервали, засчитав Эсперансу победу.

К слову, Челси в Баку завоевал кубок Лиги Европы, победив Арсенал с разгромным счетом.

Источник: Medias24