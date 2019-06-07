Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против команды Сербии.

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка оценил шансы сборной Украины в матче с Сербией в третьем туре отбора к Евро-2020.

— Сербия – очень серьезный соперник. Я разговаривал со своим другом по Шальке Настасичем, мы обменивались впечатлениями о своих сборных, поэтому шансы 50 на 50. В них играют топ игроки, как и у нас. Все в наших руках. Если мы будем готовы, мы достигнем своей цели, – сказал Евгений.

Матч Украина — Сербия состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 на Арене Львов.

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