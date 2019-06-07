Матч Украина — Сербия в рамках отбора к Евро 2020 пройдет без сербских болельщиков.

Представители фанатских движений национальной сборной Сербии не будут присутствовать на матче отбора Евро-2020 против украинской команды.

Эту информацию подтвердили Украинской ассоциации футбола в Футбольном союзе Сербии.

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Билеты из гостевой квоты переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, их семьями и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поединок состоится 7 июня, на Арене Львов. Начало в 21:45. Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина — Сербия на Фактах ICTV.

Ранее Факты ICTV писали, что хорватские и украинские ультрас пройдут маршем.