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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда И В Н П З П О
1.  Англия 2 2 0 0 10 1 6
2.  Чехия 2 1 0 1 2 6 3
3.  Косово 2 0 2 0 2 2 2
4.  Болгария 3 0 2 1 3 4 2
5.  Черногория 3 0 2 1 3 7 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария
21:45 Англія 5:0 Чехия 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Черногория 1:1 Косово 21:45 Болгария _:_ Косово
21:45 Чехия 2:1 Болгария 21:45 Чехия _:_ Черногория

Группа В

Команда И В Н П З П О
1.  Украина 3 2 1 0 7 1 7
2.  Люксембург 3 1 1 1 4 4 4
3.  Португалия 2 0 2 0 1 1 2
4.  Литва 2 0 1 1 2 3 1
5.  Сербия 2 0 1 1 1 6 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербия _:_ Литва
21:45 Украина 5:0 Сербия 21:45 Украина _:_ Люксембург

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Сев.Ирландия 2 2 0 0 4 1 6
2.  Германия 1 1 0 0 3 2 3
3.  Нидерланды 2 1 0 0 6 3 3
4.  Эстония 1 0 0 1 0 2 0
5.  Беларусь 2 0 0 2 1 6 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 Сев.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Сев.Ирландия 2:1 Беларусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Эстония _:_ Сев.Ирландия 21:45 Беларусь _:_ Сев.Ирландия
21:45 Беларусь _:_ Германия 21:45 Германия _:_ Эстония

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Ирландия 3 2 1 0 3 1 7
2.  Швейцария 2 1 1 0 5 3 4
3.  Грузия 3 1 0 2 3 3 3
4.  Дания 2 0 2 0 4 4 2
5.  Гибралтар 2 0 0 2 0 4 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария 3:3 Дания
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузия 3:0 Гибралтар 21:45 Ирландия _:_ Гибралтар
21:45 Дания 1:1 Ирландия 21:45 Дания _:_ Грузия

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Словакия 2 1 0 1 2 1 3
2.  Уэльс 1 1 0 0 1 0 3
3.  Венгрия 2 1 0 1 2 3 3
4.  Хорватия 2 1 0 1 3 3 3
5.  Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватия _:_ Уэльс 19:00 Азербайджан _:_ Словакия
19:00 Азербайджан _:_ Венгрия 21:45 Венгрия _:_ Уэльс

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Испания 3 3 0 0 8 2 9
2.  Швеция 3 2 1 0 8 4 7
3.  Румыния 3 1 1 1 7 5 4
4.  Мальта 3 1 0 2 2 6 3
5.  Норвегия 3 0 2 1 6 7 2
6.  Фарерские о-ва 3 0 0 3 3 10 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта 0:2 Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия 3:3 Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния 4:1 Фареры
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегия 2:2 Румыния 21:45 Испания _:_ Швеция
21:45 Фареры 1:4 Испания 21:45 Мальта _:_ Румыния
21:45 Швеция 3:0 Мальта 21:45 Фареры _:_ Норвегия

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 3 3 0 0 4 0 9
2.   Израиль 3 2 1 0 8 3 7
3.   Македония 3 1 1 1 4 3 4
4.   Австрия 3 1 0 2 3 5 3
5.   Словения 3 0 2 1 2 3 2
6.   Латвия 3 0 0 3 1 8 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45 Австрия 1:0 Словения  21:45 Латвия _:_ Словения
 21:45 Латвия 0:3 Израиль  21:45 Польша _:_ Израиль
 21:45 Македония 0:1 Польша  21:45 Македония _:_ Австрия

Группа H

Команда И В Н П З П О
1.   Франция 2 2 0 0 8 1 6
2.   Турция 2 2 0 0 6 0 6
3.   Албания 2 1 0 1 3 2 3
4.   Исландия 2 1 0 1 2 4 3
5.   Андорра 2 0 0 2 0 5 0
6.   Молдова 2 0 0 2 1 8 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Исландия _:_ Албания 21:45 Албания _:_ Молдова
19:00 Молдова _:_ Андорра 21:45 Андорра _:_ Франция
21:45 Турция _:_ Франция 21:45 Исландия _:_ Турция

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 2 2 0 0 5 1 6
2.   Кипр 2 1 0 1 5 2 3
3.   Россия 2 1 0 1 3 3 3
4.   Казахстан 2 1 0 1 3 4 0
5.   Шотландия 2 1 0 1 2 3 0
6.   Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Россия _:_ Сан-Марино 17:00 Казахстан _:_ Сан-Марино
21:45 Бельгия _:_ Казахстан 21:45 Бельгия _:_ Шотландия
21:45 Шотландия _:_ Кипр 21:45 Россия _:_ Кипр

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 2 2 0 0 8 0 6
2.   Греция 2 1 1 0 4 2 4
3.   Босния и Герцеговина 2 1 1 0 4 3 4
4.   Финляндия 2 1 0 1 2 2 3
5.   Армения 2 0 0 2 1 4 0
6.   Лихтенштейн 2 0 0 2 0 8 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения 0:2 Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина 2:2 Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия 6:0 Лихтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Армения _:_ Лихтенштейн 21:45 Греция _:_ Армения
19:00 Финляндия _:_ Босния и Герцеговина 21:45 Италия _:_ Босния и Герцеговина
21:45 Греция _:_ Италия 21:45 Лихтенштейн _:_ Финляндия

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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