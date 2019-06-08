Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать за которые клубы болеют королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие монархи.

Любовь к футболу имеют представители многих монарших домов Европы. Например, для принца Испании Филиппа VI поход на футбол — один из любимых способов проведения свободного времени. Он старается не пропускать ни одного матча с участием своей любимой команды. Интересно, что король очень часто на стадион приходит вместе со своей тринадцатилетней дочерью — принцессой Леонор.

Британская королева Елизавета II является футбольной болельщицой уже более полувека. Во время одного из интервью, испанский полузащитник Сеск Фабрегас после встречи с королевой отметил, что Ее Величество действительно является поклонницей игры миллионов и знает некоторых футболистов.

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На вопрос Как монархи определяют за какой из многочисленных клубов своей страны отдать голос? – Забавный ответ на этот счет в свое время выдал еще один футбольный фанат с британской монаршей семьи принц Уильям:

— Когда пришло время определиться, за кого я болею, я стал присматриваться к различным клубам. Все мои школьные друзья были или за Манчестер Юнайтед, или за Челси. Мне не хотелось предсказуемости. Я искал команду, которая была бы не так стабильна и позволила мне чувствовать эмоции, как на американских горках, – сказал принц.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать за которые клубы болеют европейские монархи.