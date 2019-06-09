Международная федерация легкой атлетики оставила в силе наказание за допинг для сборной России, из-за которого она снова пропустит чемпионат мира.

Российские легкоатлеты пропустят чемпионат мира 2019 года в Дохе.

Такая санкция грозит из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе наказание за допинг для сборной России.

Спортсмены не соревновались с ноября 2015 после раскрытия допинговых махинаций, которые спонсировало государство.

Чемпионат мира пройдет с 28 сентября по 6 октября.

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Отметим, что по правилам IAAF, российские спортсмены не могут соревноваться под нейтральным флагом.

Напомним, российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении своей карьеры после допинг-скандала.