PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Россию лишили чемпионата мира по легкой атлетике

Международная федерация легкой атлетики оставила в силе наказание за допинг для сборной России, из-за которого она снова пропустит чемпионат мира.       

Россию лишили чемпионата мира по легкой атлетике

Российские легкоатлеты пропустят чемпионат мира 2019 года в Дохе.

Такая санкция грозит из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе наказание за допинг для сборной России.

Спортсмены не соревновались с ноября 2015 после раскрытия допинговых махинаций, которые спонсировало государство.

Чемпионат мира пройдет с 28 сентября по 6 октября.

Читайте: Прыжок супермена принес победу американский легкоатлет в забеге

Отметим, что по правилам IAAF, российские спортсмены не могут соревноваться под нейтральным флагом.

Напомним, российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении своей карьеры после допинг-скандала.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Сочи столкнулись два автобуса c туристами: десятки пострадавших
Суд отправил журналиста Медузы Голунова под домашний арест
Переломанные ребра и сотрясение мозга – врач о состоянии журналиста Голунова
Война на Донбассе: 5 причин, почему Россия не собирается мириться
Журналиста Медузы Ивана Голунова задержали в Москве с наркотиками
Россия не видит смысла в расширении нормандского формата – Песков
Россия может выйти из договора с США о наступательном вооружении
В РФ люди устроили драку за бесплатный плов и попкорн
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка