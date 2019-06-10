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Факты / Спорт

Долгополов вернулся к тренировкам на корте после травмы

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов вернулся к тренировкам после тяжелой травмы руки.

Олександр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вернулся к тренировкам на корте после травмы руки.

Последний раз спортсмен выходил на корт в профессиональном поединке в мае прошлого года на турнире в Риме.

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О своем возвращении Долгополов сообщил на своей странице в Instagram, разместив снимок с ракеткой.

— Первый день на корте. Не разучился, – подписал фотографию теннисист.

 

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Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA “THE DOG” (@alexdolgopolov)

30-летний Долгополов выступает на профессиональном уровне с 2006 года. Самым высоким достижением Александра в рейтинге ATP была тринадцатая ступенька, которую он занимал в 2012 году. Также в его активе три победы на турнирах ATP.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила операцию 16-летней украинской теннисистке.

Фото: Dreamstime

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