Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах после победного финала Лиги чемпионов отправился на отдых.
Форвард английского Ливерпуля Мохаммед Салах отправился на летний отдых после победного финала Лиги чемпионов.
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Египтянин на своей странице в Instagram похвастался достижениями в рыболовстве. Форвард поймал две огромные рыбины и выложил снимки с “трофеями”.
Салах похвастался своим уловом на отдыхе / 3 фотографии
В сезоне 2018/19 Салах принял участие в 52 матчах за красных, в которых забил 27 голов и отдал 13 ассистов.
Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов благодаря голам Салаха и Ориги.
Фото: Mohamed Salah
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