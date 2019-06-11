PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Салах похвастался своим уловом на отдыхе

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах после победного финала Лиги чемпионов отправился на отдых.

Мохаммед Салах показал улов

Форвард английского Ливерпуля Мохаммед Салах отправился на летний отдых после победного финала Лиги чемпионов.

Читайте: Футболисты Ливерпуля получили уникальные золотые iPhone XS Max на 512 Гб

Египтянин на своей странице в Instagram похвастался достижениями в рыболовстве. Форвард поймал две огромные рыбины и выложил снимки с “трофеями”.

  • image
  • image
  • image
Салах похвастался своим уловом на отдыхе / 3 фотографии

В сезоне 2018/19 Салах принял участие в 52 матчах за красных, в которых забил 27 голов и отдал 13 ассистов.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов благодаря голам Салаха и Ориги.

Фото: Mohamed Salah

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Футболисты Ливерпуля получили уникальные золотые iPhone XS Max на 512 Гб
Футболисты Ливерпуля флиртовали после финала ЛЧ с Кинси Волански
Трибьют шпорам? Ливерпуль показал выездную форму в бело-синем цвете
Салах не смог посетить мечеть из-за назойливых фанатов и журналистов
Лучшие голы за 7 лет! Ливерпуль попрощался со своим форвардом видеороликом
Клопп прокомментировал победу Ливерпуля песней
Не повезло: вердикт Почеттино по финалу Лиги чемпионов
Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка