УЕФА сегодня, 12 июня, начинает прием заявок на матчи чемпионата Европы по футболу.

Продажа билетов на матчи Евро 2020 стартует сегодня, 12 июня, на официальном сайте УЕФА.

Все желающие могут подать свои заявки на матчи чемпионата Европы 2020. Старт продаж запланирован на 14.00 по киевскому времени.

Прием заявок продлится до 12 июля 2019 года. Принимать заявки будут путем жеребьевки. При этом, право на покупку билета не будет зависеть от времени подачи заявки. Итоги рассмотрения заявок станут известны в конце августа.

Все билеты на Евро 2020 можно будет приобрести только онлайн на официальном сайте турнира.

В декабре начнется прием заявок от болельщиков сборных, вышедших в финальную стадию турнира, а в апреле 2020 — для фанатов команд, пробившихся на турнир через стыковые матчи.

Категории билетов

Реализация пройдет по трем категориям. Владельцы билетов первой категории смогут смотреть матчи из центральных трибун. Те, кто приобретут билеты второй категории будут наблюдать за игрой с угловых секторов, болельщики с третьей категорией расположатся за воротами.

Сколько будут стоить билеты

На матче группового этапа и стадии 1/8 финала билеты будут стоить €185 (I категория), €125 (II категория) и €50 (III категория).

Билеты на матчи 1/4 финала, которые пройдут в Риме, Мюнхене и Санкт-Петербурге будут стоить €225 (I категория), €145 (II категория) и €75 (III категория).

На полуфинальные матчи в Риме и Лондоне, цена на билеты первой категории составит €595, второй — €345, третьей — € 195. За билет на финальный матч придется выложить €945 (I категория), €595 (II категория) и €295 (III категория).

Также на полуфиналы и решающую встречу турнира УЕФА ввел отдельную категорию билетов Fans First (€85 – на полуфиналы, €95 – на финал). Их количество составит 40 тыс.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 европейских городах: Мюнхен (Германия), Лондон (Великобритания), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Дублин ( Ирландия), Копенгаген (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Санкт-Петербург (Россия), Будапешт (Венгрия) и Амстердам (Нидерланды). Финал состоится на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, сборная Украины обыграла Люксембург в четвертом туре отбора на Евро и возглавила группу В.