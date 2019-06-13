Александр Зинченко находится в шаге от подписания нового пятилетнего контракта с Манчестер Сити.

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко близок к подписанию нового пятилетнего контракта с горожанами.

Зинченко поразил своей игрой наставника команды Пепа Гвардиолу в прошлом сезоне и довел каталонцу, что является ценным игроком для горожан и достойным конкурентом Бенжамену Мэнди.

Об официальном подписании контракта клуб объявит в ближайшее время.

Смотрите: Зинченко с четырьмя трофеями и чемпионский парад Манчестер Сити

Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в июне 2020 года.

В сезоне АПЛ 2018/19 Зинченко провел 14 матчей, в которых сумел отличиться тремя результативными передачами.

К слову, фанаты Манчестер Сити сочинили песню про украинского хавбека Александра Зинченко.