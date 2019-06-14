PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Зинченко и Ярмоленко — самые дорогие украинские футболисты

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков английской Премьер-лиги.

Зинченко

Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков английской Премьер-лиги.

Согласно версии портала, трансферная стоимость украинского хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко поднялась на €5 млн и теперь составляет €20 млн.

Читайте: Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Среди игроков своего клуба Александр Зинченко делит 16-18 место.

Таким образом, Зинченко сравнялся в трансферной стоимости с хавбеком Вест Хэм Юнайтед Андреем Ярмоленко, ценник на которого не изменился с августа 2018 года.

  • image
  • image
Зинченко и Ярмоленко — самые дорогие украинские футболисты / 2 фотографии

На данный момент Зинченко и Ярмоленко являются самыми дорогими украинскими футболистами по версии Transfermarkt.

К слову, исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Источник: Transfermarkt

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Календарь АПЛ 2019/20: Ливерпуль откроет новый сезон
Зинченко подпишет с Манчестер Сити новый контракт на 5 лет — The Telegraph
Малиновский спел песню Фрэнка Синатры — реакция Зинченко бесценная
Лучшие голы за 7 лет! Ливерпуль попрощался со своим форвардом видеороликом
АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19
Игроки Ман Сити снова разбили трофей АПЛ. На этот раз Зинченко не виноват
Зинченко с четырьмя трофеями и чемпионский парад Манчестер Сити
Зинченко с Манчестер Сити разгромил Уотфорд и стал обладателем Кубка Англии
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка