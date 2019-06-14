Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков английской Премьер-лиги.

Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков английской Премьер-лиги.

Согласно версии портала, трансферная стоимость украинского хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко поднялась на €5 млн и теперь составляет €20 млн.

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Среди игроков своего клуба Александр Зинченко делит 16-18 место.

Таким образом, Зинченко сравнялся в трансферной стоимости с хавбеком Вест Хэм Юнайтед Андреем Ярмоленко, ценник на которого не изменился с августа 2018 года.









Зинченко и Ярмоленко — самые дорогие украинские футболисты / 2 фотографии

На данный момент Зинченко и Ярмоленко являются самыми дорогими украинскими футболистами по версии Transfermarkt.

К слову, исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Источник: Transfermarkt