Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков английской Премьер-лиги.
Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков английской Премьер-лиги.
Согласно версии портала, трансферная стоимость украинского хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко поднялась на €5 млн и теперь составляет €20 млн.
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Среди игроков своего клуба Александр Зинченко делит 16-18 место.
Таким образом, Зинченко сравнялся в трансферной стоимости с хавбеком Вест Хэм Юнайтед Андреем Ярмоленко, ценник на которого не изменился с августа 2018 года.
На данный момент Зинченко и Ярмоленко являются самыми дорогими украинскими футболистами по версии Transfermarkt.
К слову, исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Источник: Transfermarkt