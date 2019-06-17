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Red Bull Neymar Jr’s Five: кто представит Украину в финале

Украину на Мировом финале чемпионата по уличному футболу Red Bull Neymar Jr’s Five будет представлять команда ИнБев Житомир.

Red Bull Neymar Jr's Five

15 июня в Киеве на Контрактовой площади прошел национальный финал чемпионата по уличному футболу Red Bull Neymar Jr’s Five, в котором победила команда ИнБев Житомир.

В финале сошлись игроки из 21 команды, а в полуфинал прошли Street 7 (Запорожье), screwdriver (Днепр), ИнБев Житомир (Винница) и Ты шо, ты шо (Одесса).

Национальный финал посетили известные ведущие программы Футбол News на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 – Михаил Баранов и Элла Иванюкович, а также игроки ФК Маэстро.

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– Турнир необычный, но уже третий год, это уже становится хорошей традицией в Украине. Ребята учатся, видно по командам, сильнее уровень, с каждым годом все сильнее и сильнее команды и по болельщикам, которые поддерживали весь день на жаре 35° – было супер, – рассказал о впечатлениях Константин Кожанов из ИнБев Житомир.

Награду в номинации Лучший игрок Red Bull Neymar Jr’s Five получил Михаил Плохотнюк из команды Ты шо, ты шо. Он смог забить зрелищный гол через голову и вывести свою команду в полуфинал благодаря розыгрышу золотого мяча один на один.

Мировой финал пройдет 13 июля в Прая-Гранди (Бразилия) где украинская команда будет бороться за первенство против 50-ти победителей из других стран.

К слову, сборная Украины по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА и теперь занимает 24 позицию.

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