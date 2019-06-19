В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

На этом этапе в борьбу вступают представители лиг — клубы, которые стали вице-чемпионами в своих чемпионатах. Именно этим путем, с третьего квалифайраунда пойдет киевское Динамо.

Путь представителей лиг

Виктория Плзень (Чехия) — Олимпиакос (Греция)

Базель (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

Шериф (Молдова)/Сабуртало (Греция) — Динамо Загреб (Хорватия)

Селтик (Шотландия)/Сараево (Босния и Герцеговина) — Нымме Калью (Эстония)/Шкендия (Македония)

Судува (Литва)/Црвена Звезда — ХИК (Финляндия)/Торсхавн (Фареры)

Слован Братислава (Словакия)/Сутьеска (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)

Валюр (Исландия)/Марибор (Словения) — Арарат (Армения)/АИК (Швеция)

Астана (Казахстан)/Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь)/Пяст (Польша) — Линфилд (Северная Ирландия)/Русенборг (Норвегия)

Нью-Сейнтс (Уэльс)/Победитель предыдущего раунда — Копенгаген (Дания)

Лудогорец (Болгария)/Ференцварош (Венгрия) — Дюделанж (Люксембург)/Валлетта (Мальта)

Дандолк (Ирландия)/Рига (Латвия) — Партизаны (Албания)/Карабах (Азербайджан)

Первые матчи состоятся 23-24 июля, ответные — 30-31 июля.

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Команды, которые вылетят на этой стадии соревнований продолжат свои выступления в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Накануне в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.