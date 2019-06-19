В Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

С этой стадии в борьбу вступает луганская Заря, которая заняла пятую строчку в чемпионате УПЛ-2018/19.

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Команда Виктора Скрипника сыграет с победителем пары Будучност Подгорица (Черногория) — Нарва Транс (Эстония).

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 25 июля, ответные матчи — 1 августа.

Напомним, Челси в Баку завоевал кубок Лиги Европы, победив Арсенал с разгромным счетом.