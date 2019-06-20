Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) может стать банкротом, если ее исключат из МОК.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) может стать банкротом.

На следующей неделе состоится заседание Международного олимпийского комитета, на котором членство AIBA и МОК, скорее всего, будет приостановлено.

В таком случае, AIBA окончательно потеряет право на организацию Олимпийского турнира по боксу и лишится доходов в размере $17.5 млн, что повлечет ее к банкротству.

Исполнительный директор AIBA Том Вирджетс отметил, что организация будет неплатежеспособной, если члены МОК прекратят с ними сотрудничество.

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Сейчас на счету организации осталось только $400 тыс.

Совет МОК в прошлом месяце рекомендовал исключить AIBA после назначения комиссии по расследованию ее финансов, управления и целостности судейства. Ключевым фактором такого решения стало избрание россиянина Гафура Рахимова на пост президента, которого спецслужбы США обвиняют в создании картеля и наркоторговли в Средней Азии.

Сейчас МОК работает над новой программой квалификации на Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Фото: AIBA