Сегодня, 22 июня, экс-главный тренер Шахтера Паулу Фонсека приехал в Украину, чтобы попрощаться с клубом.

На встрече португальскому специалисту директор Шахтера Сергей Палкин вручил футболку с номером 139.

Такое число является символическим, так как Фонсека был тренером горняков 139 матчей.

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– Самое памятное для меня стало первое чемпионство после того, как Шахтер уехал из Донецка. Это что-то особенное. И дело даже не во мне. Просто чувствовалось, что после отъезда из Донецка – это было невероятно важно для каждого, кто работает в клубе. Мы не можем забывать, что люди оставили свой дом. И я чувствовал, насколько эта победа значительная, – заявил Фонсека, пообещав возвращаться в Украину.