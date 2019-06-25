Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился подробностями состояния здоровья легенды автоспорта Михаэля Шумахера.

По словам французского спортивного менеджера, сейчас гонщик продолжает находиться в кругу семьи.

— Это очень личная информация. Все, что я могу сказать, это то, что Михаэль в настоящее время находится в окружении любящих его людей. Он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. И он все еще продолжает бороться, – рассказал Тодт.