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Факты / Спорт

Шумахер продолжает бороться: новые подробности здоровья гонщика

Президент FIA Жан Тодт рассказал о восстановлении легендарного автогонщика Михаэля Шумахера.

Шумахер

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился подробностями состояния здоровья легенды автоспорта Михаэля Шумахера.

По словам французского спортивного менеджера, сейчас гонщик продолжает находиться в кругу семьи.

— Это очень личная информация. Все, что я могу сказать, это то, что Михаэль в настоящее время находится в окружении любящих его людей. Он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. И он все еще продолжает бороться, – рассказал Тодт.

Глава FIA входит в список людей, которым разрешено посещать Михаэля Шумахера.

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Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле.

Ранее жена Шумахера сделала заявление накануне 50-летия гонщика.

Источник: RMC Sport

Фото: Dreamstime

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