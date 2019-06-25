Президент FIA Жан Тодт рассказал о восстановлении легендарного автогонщика Михаэля Шумахера.
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился подробностями состояния здоровья легенды автоспорта Михаэля Шумахера.
По словам французского спортивного менеджера, сейчас гонщик продолжает находиться в кругу семьи.
— Это очень личная информация. Все, что я могу сказать, это то, что Михаэль в настоящее время находится в окружении любящих его людей. Он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. И он все еще продолжает бороться, – рассказал Тодт.
Глава FIA входит в список людей, которым разрешено посещать Михаэля Шумахера.
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Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле.
Ранее жена Шумахера сделала заявление накануне 50-летия гонщика.
Источник: RMC Sport