Давид Сильва заявил, что покинет Манчестер Сити в конце сезона-2019/20.

Испанский хавбек Манчестер Сити Давид Сильва заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним в составе горожан.

33-летний Сильва рассказал, что клуб предлагал ему контракт сроком на два года, но он решил подписать на один, чтобы провести ровно 10 лет в составе Манчестер Сити.

— Следующий сезон станет для меня последним в Манчестер Сити. Десяти лет в клубе будет достаточно. Это подходящее время, чтобы уйти. Это завершит цикл, это хорошая круглая цифра. Не думаю, что я когда-либо сыграю против Манчестер Сити. Итак, десять лет — и хватит, – отметил Сильва.

Испанец присоединился к Манчестер Сити в 2010 году, перейдя из испанской Валенсии.

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В составе Сити он четырежды становился чемпионом АПЛ, четыре раза становился обладателем Кубка английской лиги и по два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Напомним, Александр Зинченко подписал новое соглашение с Манчестер Сити до 2024 года.