Защитник Филадельфия Сиксерс Джимми Батлер забил с пенальти форварду французского ПСЖ Неймару.
Защитник Филадельфия Сиксерс Джимми Батлер в серии пенальти забил форварду французского ПСЖ Неймару.
Спортсмены провели серию пенальти на маленьких воротах, и американец сумел обыграть бразильца. Неймар даже не пошевелиться.
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Видео на своей странице в Instagram выложил баскетболист.
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Неймар — любимый футболист Джимми, который также является фанатом ПСЖ. Ранее спортсмены уже встречались в Париже.
Сейчас Джимми находится в Бразилии, где проходит Копа Америка 2019.
Напомним, УЕФА оставил в силе трехматчевую дисквалификацию для форварда ПСЖ Неймара.
Фото: Jimmy Butler