Защитник Филадельфия Сиксерс Джимми Батлер забил с пенальти форварду французского ПСЖ Неймару.

Защитник Филадельфия Сиксерс Джимми Батлер в серии пенальти забил форварду французского ПСЖ Неймару.

Спортсмены провели серию пенальти на маленьких воротах, и американец сумел обыграть бразильца. Неймар даже не пошевелиться.

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Видео на своей странице в Instagram выложил баскетболист.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jimmy Butler (@jimmybutler) 25 Чер 2019 р. о 12:44 PDT

Неймар — любимый футболист Джимми, который также является фанатом ПСЖ. Ранее спортсмены уже встречались в Париже.

Сейчас Джимми находится в Бразилии, где проходит Копа Америка 2019.

Напомним, УЕФА оставил в силе трехматчевую дисквалификацию для форварда ПСЖ Неймара.

Фото: Jimmy Butler