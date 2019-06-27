Украинский арбитр Анатолий Жабченко, который проживает на территории оккупированного Крыма, допущенный к обслуживанию матчей чемпионата России.

Арбитр Анатолий Жабченко попал в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России.

Жабченко является уроженцем Симферополя. В 2015 году получил категорию арбитра ФИФА. До 2017 года обслуживал матчи УПЛ. После чего работал в чемпионате Крыма, но в марте 2019 года прекратил сотрудничество с крымским футбольным союзом

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Список арбитров, в который вошел Жабченко, временно утвержден исполнительным комитетом РФС.

С 2017 года Жабченко находится в базе сайта Миротворец. Арбитра обвиняют в том, что он ездил в Крым через Москву, то есть пересекал границу Украины незаконно.

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