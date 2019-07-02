Сборные Бразилии и Аргентины встретятся в полуфинале Копа Америка 2019 на стадионе Минейран в Белу-Оризонти.
В полуфинале Копа Америка 2019 встретятся сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится во вторник, 2 июля, на стадионе Минейран в Белу-Оризонти (Бразилия).
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Тите. На победу Бразилии принимают ставки с коэффициентом 1.85. Успех альбиселесте оценивают в 4.90. Ничейный исход встречи в основное время — 3.40.Читайте: Знаменитая фанатка сборной Парагвая вернулась на трибуны и зажигает на Копа Америка Суарес шокировал своей формой на Копа Америка и стал жертвой насмешек Фанат в маске петуха выбежал на поле на матче Копа Америка. Его сбил футболист
Отметим, что по киевскому времени матч Бразилия — Аргентина начнется 3 июля в 3.30 утра.
В другом полуфинальном матче Чили встретится с Перу по киевскому времени 4 июля в 3.30.
К слову, определились все участники 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ.