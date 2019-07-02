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Факты / Спорт

Если выйдем на Евро 2020, проставлюсь – Яремчук

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал, как попал в футбол и динамовскую школу.

Роман Яремчук

Футболист сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал в интервью, что попал в футбол в 6 лет, когда его привел отец на тренировку Карпат.

— Папа, когда мне было 6 лет, повел меня на тренировку в Карпаты. Затем был в детской школе, попали на турнир, после которого Динамо пригласило поехать. Показал себя неплохо, остался в Динамо, – сказал Яремчук.

Роман признался, что после ЧМ-2006 ему очень нравилась игра Артема Милевского.

— Я был в Динамо U-19, когда он был в первой команде. Иногда меня подключали к тренировкам с ними, тогда и познакомились. Он очень сильный человек. Не знаю, что за плохие вещи о нем говорят, у меня язык не поворачивается сказать о нем что-то плохое. Он мне очень много подсказывал, помогал, когда я был в дубле, – вспомнил футболист.

Также Роман рассказал, что не проставлялся после дебютного гола за сборную, зато готов это сделать, если сине-желтые выйдут на Евро-2020.

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Напомним, Яремчук забил свой дебютный гол за сборную Украины в ворота Сербии во Львове.

Фото: Dreamstime

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