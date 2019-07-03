В Киеве прошел традиционный турнир по пляжному волейболу среди спортивных журналистов ICTV Media Cup 2019.

В Киеве состоялся турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup 2019 при поддержке Parimatch i Red Bull. Уже вторые по счету соревнования, организованные нашим каналом в международный день спортивного журналиста, собрали представителей центральных СМИ страны.

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На столичном пляже Olmeca — двенадцать команд мастеров пера и микрофона в свой профессиональный праздник почувствовали себя настоящими спортсменами. Каждый участник получил все чего, возможно, не хватает в повседневной журналистской работе: азарт соревнований, дух соперничества и радость победы.

Во второй раз выиграли 1+1 Медиа. А вот бронзовые награды достались представителям нашего канала. Ребята из программы Утро в большом городе Тарас Шако и Валерий Литонинский в напряженном противостоянии одержали третье место.

Женская сборная и мужская сборная Украины по волейболу одновременно квалифицировались на чемпионат Европы-2019.