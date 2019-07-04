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Факты / Спорт

Футболисту запретили играть против Краснодара из-за антироссийского поста

Украинский футболист венгерского Халадаш Юрий Габовда не сыграет в контрольном поединке с российским Краснодар-2.

Юрий Габовда

Руководство венгерского клуба Халадаш решило отстранить украинского футболиста Юрия Габовду от участия в контрольном поединке с российским клубом Краснодар-2.

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Причиной отстранения стало появление на странице футболиста в Instagram антироссийской картинки с надписью: Завтра играем против ФК Краснодар. Как минимум одна москальская морда ляжет. Красная карточка коэффициент – 1.01. Слава Украине!

Это вызвало волну возмущения в России. Позже пост был удален, а сам игрок заявил, что его страницу взломали. Позже Габовда вообще удалил свой аккаунт поскольку ему стали приходить угрозы.

— Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страницу взломали, – сказал Габовда.

Пресс-служба Халадаш заявила, что осуждает действия игрока и в футболе нет места политике.

К слову, УЕФА не планирует разводить российские и грузинские клубы по аналогии с Украиной при жеребьевке еврокубков.

ИсточникSport24

Источник: Tribuna

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