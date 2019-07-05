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Факты / Спорт

Бубка отклоняет все обвинения в причастности к коррупции

Президент НОК Украины Сергей Бубка прокомментировал обвинения в возможной причастности к коррупции.

Сергей Бубка

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал информацию относительно обвинения в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016.

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Об этом Бубка написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Я полностью отвергаю все лживые заявления бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительный срок заключения за коррупцию. Господин Диак никогда не общался со мной относительно моего голосования за столицу Игр-2016. Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его разъяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что Диак обеспечивал мой голос, – отметил Бубка.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал на судебном заседании заявил, что девять членов МОК получили взятки при выборе хозяйки Олимпиады. Среди них был глава НОК Сергей Бубка.

ИсточникSergey Bubka

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