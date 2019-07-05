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Факты / Спорт

Шахтер обыграл Копенгаген в контрольном поединке

Донецкий Шахтер провел товарищеский поединок с действующим чемпионом Дании Копенгагеном и победил со счетом 2:1.

Шахтер обыграл Копенгаген в контрольном поединке

Шахтер минимально одолел чемпиона Дании во втором спарринге на сборах в Австрии.

Украинский Шахтер начал игру очень мощно и уже на четвертой минуте команда открыла счет. Дубль в течение пяти минут оформил Жуниор Мораес. Сначала он воспользовался пасом Марлоса, обыграл в штрафной трех оппонентов и пробил мяч – 2:0.

Под конец тайма команда Луиша Каштру сбавила обороты, за что и поплатилась. Пятов справился с ударом Н’Дойе, однако защитники позволили Хольсе добить мяч в пустые ворота, поэтому счет изменился – 2:1.

Во втором тайме Копенгаген провел несколько замен в перерыве после чего начал активную игру, но Шахтер контролировал ситуацию.

В завершение времени шахтер мог увеличить счет, потому что Коваленко ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, но вратарь сумел отбить мяч в штангу.

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2: 1 – уверенная победа Шахтера.

Уже в понедельник 8 июля команда проведет сразу два спарринга – против сербского Пролетер и австрийского Вольфсберг.

Ранее украинский защитник Иван Ордец подписал контракт с московским Динамо.

Фото: Шахтер 

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