УЕФА опроверг информацию Fox Sports о приглашении сборной Аргентины принять участие в Лиге наций УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций УЕФА.

— То, что УЕФА предложил Аргентине участвовать в соревнованиях под своей эгидой или стать членом УЕФА — неправда. УЕФА никогда не вступал в подобные дискуссии и не собирается это делать, – заявили в пресс-службе организации.

Подобная информация касалась и сборной Бразилии, но в УЕФА тоже ее опровергли.

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Ранее сообщалось, что Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций после того, как капитан национальной команды Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.