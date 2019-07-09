Бывший игрок сборной Бразилии Ромарио встречается с девушкой, которая младше его на 31 год.

Экс-игрок сборной Бразилии и каталонской Барселоны Ромарио закрутил роман с девушкой, которая на 31 год его моложе.

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22-летняя колумбийка Анна Каролин Назарио на днях опубликовала фото с легендарным бразильцем в Instagram, где рассказала своим подписчикам о своих чувствах к 53-летнего Ромарио.

— Любовь. Ничто в этой жизни не случайно, всегда есть повод и причина. Люди приходят в нашу жизнь по какой-то причине, показывают нам что-то, а ты показал мне, как любить, – написала девушка.

Анна изучает бизнес в университете города Флорианаполис в штате Санта-Катарина. Ромарио — четвертый лучший бомбардир в истории сборной Бразилии — 55 голов в 70 играх. Ромарио был трижды женат также он является отцом шести детей от четырех разных женщин.





























Легендарный Ромарио закрутил роман с девушкой, которая на 31 год моложе его / 7 фотографий

К слову, секс-символ 90-х Памела Андерсон рассталась со своим женихом, футболистом сборной Франции Адилем Рами.

Фото: Ana Karoline Nazário