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Факты / Спорт

Левандовски откупорил шампанское ногой

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски присоединился к флешмобу BottleCapChallenge.

Роберт Левандовски

Форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски принял участие в популярном флешмобе BottleCapChallenge.

Задача состоит в том, чтобы с разворота ударом ноги открыть бутылку и она осталась стоять на месте.

Читайте: Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча

Левандовски решил усложнить задачу и открыл ногой бутылку не с водой, а с шампанским.

 

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Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9)

После успешного исполнения трюка поляк бросил вызов теннисисту Новаку Джоковичу и одноклубнику Давиду Алабе.

К слову, капитан мадридского Реала Серхио Рамос открыл бутылку языком.

Фото: Dreamstime

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