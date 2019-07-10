Исполком Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений в Регламент УПЛ, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

Исполком УАФ поддержал проект изменений в Регламент украинской Премьер-лиги, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

Решение было принято на заседании комитета 10 июля.

Система видеоповторов будет использоваться в режиме оффлайн на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/2020. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

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После получения необходимых разрешений от ФИФА и ИФАБ использования VAR перейдет в режим онлайн уже на старте второго круга чемпионата сезона 2019/20.

К слову, в АПЛ будут давать желтые карточки за просьбу посмотреть видеоповтор.