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Факты / Спорт

Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью, которая сводит с ума (+18)

Пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона заметили в Лос-Анджелесе с фитнес-моделью Захра Элиз. Факты ICTV сделали подборку роскошных фото красавицы.

Захра Еліз

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон стал одним из гостей на дне рождении известного американского комика Кевина Харта в Лос-Анджелесе. Британец на вечеринку пришел не один, а в сопровождении американской фитнес-модели Захры Элиз.

Ранее Элиз была участницей телешоу Wild’n Out, а также ей приписывали роман с легкоатлетом Усэйном Болтом.

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Девушка имеет большую армию своих поклонников. На ее Instagram уже подписано 1 млн фолловеров, которых она часто радует откровенными и соблазнительными фото. Захра выставляет немало снимков своих ягодиц, поскольку считает их идеальными.

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Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью, которая сводит с ума (+18) / 8 фотографий

К слову, Хэмилтон вынужден был стоять в общей очереди на регистрацию в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, ведь ранее продал свой частный самолет.

Фото: Zahra Elise

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