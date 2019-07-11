Пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона заметили в Лос-Анджелесе с фитнес-моделью Захра Элиз. Факты ICTV сделали подборку роскошных фото красавицы.
Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон стал одним из гостей на дне рождении известного американского комика Кевина Харта в Лос-Анджелесе. Британец на вечеринку пришел не один, а в сопровождении американской фитнес-модели Захры Элиз.
Ранее Элиз была участницей телешоу Wild’n Out, а также ей приписывали роман с легкоатлетом Усэйном Болтом.
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Девушка имеет большую армию своих поклонников. На ее Instagram уже подписано 1 млн фолловеров, которых она часто радует откровенными и соблазнительными фото. Захра выставляет немало снимков своих ягодиц, поскольку считает их идеальными.
К слову, Хэмилтон вынужден был стоять в общей очереди на регистрацию в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, ведь ранее продал свой частный самолет.
Фото: Zahra Elise