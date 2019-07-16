В субботу, 13 июля, две лучшие в мире команды формата 5х5 осуществили свою мечту поиграть против Неймара, ведь на время Всемирного финала Red Bull Neymar Jr’s Five бразилец вернулся в места своего детства в Прая-Гранди в Бразилии.

Более 100 тысяч игроков из разных частей мира приняли участие в длительном путешествии под лозунгом Переиграть всех!. После месяцев интенсивных отборочных турниров по всему миру, более 40 лучших команд разных стран, в том числе Украины, соревновались за победу в Мировом Финале Red Bull Neymar Jr’s Five.

И только две команды – мужская команда Венгрии Zsírkréták и словацкая женская команда Spartak Myjava – смогли переиграть всех в самом большом и увлекательном турнире 5х5 в мире, где есть только 10 минут интенсивных действий, никаких вратарей и потеря игрока каждый раз, когда противник забивает гол.

Украинская команда ИнБев Житомир после выигрыша в Национальном финале представляла Украину на мировом финале в Бразилии. Украинцы достойно провели матчи в группе, сыграв вничью с Катаром и Канадой, выиграв в Турции, и проиграв Италии. Таким образом оказавшись на 3-ьем месте в группе, за выход в 1/8 пришлось играть с Испанией. Матч с Испанией стал последним для украинцев в турнире этого года, и, хотя наши ребята боролись до последнего, после 10 минут матча и ничьей 1:1, испанцы все-таки победили во время розыгрыша золотого мяча 1х1, таким образом обеспечив счет 2:1. Те же испанцы в результате дошли до финала, и лишь на последних минутах проиграли победителям-венграм со счетом 0:2.

– Впечатления однозначно положительные! Представлять страну на мировом уровне – это мечта каждого спортсмена! Спасибо команде Ред Булл за прекрасный турнир! Место, где мы находились в эти дни, замечательное! Соревнования, знакомства с людьми со всего мира, настоящая игра с хорошими командами – поразили. Что касается нашей игры, то мы довольны, но где-то не повезло и не хватило везения. Сыграв вничью с финалистом – сборной Испании – мы уступили в игре один на один (кстати, игрок соперника получил MVP турнира и получил перстень стоимостью 25 000 $). Было очень приятно, когда подходили организаторы и представители других команд и говорили, что у нас очень сильная команда, сами испанцы признали, что им где-то повезло в игре с нами. Подытожу, это был невероятный праздник футбола и прекрасная возможность напомнить миру об Украине – делится впечатлениями Константин Кожанов с ИнБев Житомир.



Возвращаясь к чемпионам, кроме трофея и статуса, победители получили также невероятную возможность, которая случается только раз в жизни, сыграть против мировой звезды Неймара и его друзей, среди которых Нене (бывший игрок Сан-Паулу и ПСЖ) и Габриэль Губела (бывший бразильский игрок).

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Это впервые Неймар испытал себя на поле после травмы, которая продержала его в течение шести недель, но 27-летний футболист не показал никаких признаков ржавчины, когда лихо обходил новокоронованных чемпионов своего авторского турнира.

– Прежде, чем я сыграл против него, я думал, что смогу показать ему один или два финты. Но когда вы уже на поле с ним, это как будто он имеет какой-то невероятный ритм. В эту секунду он стоит рядом с вами, потом в мгновение ока он на расстоянии пяти метров, – говорит победитель, капитан Zsírkréták Фабиан Габор.

Женские чемпионы также сыграли товарищеский матч против Неймара и команды, включающей пять игроков из национальной сборной Бразилии: Андресса Алвес (ФК Барселона), Кристиане (ФК Сан-Паулу), Калан (бывшая Сантос), Людимилла (Атлетико де Мадрид), Эрика и Тамирес (Коринтианс ФК).

– Это лучший момент нашей жизни. Стать чемпионами мира, а затем играть лицом к лицу с Неймаром – это мечта, которая стала реальностью! Мы вернемся в следующем году! – отметила восторженная Энди Богорова из команды Спартак.

Выступая после соревнований, Неймар был поражен тем, что видел.

– Уровень был действительно высоким и интенсивным сегодня. Это соревнование напоминает мне мое детство, когда я играл 5х5, 3х3, 2×2 на улицах здесь. Я очень горжусь тем, что могу принимать людей из многих стран по соседству с теми местами, где я вырос, – сказал бразильский форвард.













Бразилец Неймар вернулся после травмы на Мировой Финал Red Bull Neymar Jr’s Five / 3 фотографии

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