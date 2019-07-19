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Виктор Вацко покидает ТК Футбол

Комментатор Виктор Вацко уходит с телеканалов Футбол, на которых работал с 2010 года.

Виктор Вацко покидает ТК Футбол

Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол. Причиной стало решение известного украинского комментатора полностью сосредоточиться на собственных проектах.

Об этом сообщил главный директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

– Витя, я благодарен тебе за все, ты внес весомый вклад в развитие каналов, – попрощался он.

На Футбол 1/2 Вацко работал с 2010 года, с перерывом в год, когда занимал должность вице-президента Карпат.

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Работу на телеканалах Футбол Вацко совмещал с личными проектами на YouTube-канале Вацко Live, где запустил два шоу: Вацко Light и Легионер.

Как сообщалось, 2 июля в Украине отмечали Международный день спортивного журналиста.

Фото: Максим Розенко

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