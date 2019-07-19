Комментатор Виктор Вацко уходит с телеканалов Футбол, на которых работал с 2010 года.

Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол. Причиной стало решение известного украинского комментатора полностью сосредоточиться на собственных проектах.

Об этом сообщил главный директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

– Витя, я благодарен тебе за все, ты внес весомый вклад в развитие каналов, – попрощался он.

На Футбол 1/2 Вацко работал с 2010 года, с перерывом в год, когда занимал должность вице-президента Карпат.

Читайте: Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива перед интервью

Работу на телеканалах Футбол Вацко совмещал с личными проектами на YouTube-канале Вацко Live, где запустил два шоу: Вацко Light и Легионер.

Как сообщалось, 2 июля в Украине отмечали Международный день спортивного журналиста.

Фото: Максим Розенко