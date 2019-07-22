Киевский Арсенал может отказаться от участия в турнире Первой лиги и сняться с чемпионата из-за финансовых и организационных проблем.
Киевский Арсенал сообщил руководству ПФЛ о снятии с соревнований Первой лиги.
Причиной отказа от участия являются плохие финансовые дела клуба. Судя по всему, киевский клуб вообще прекратит свое существование как профессиональная единица.
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Место канониров в Первой лиге может занять запорожский Металлург, который уступил в стыковых матчах Агробизнесу с Волочиска.
В прошлом сезоне Арсенал-Киев занял последнее 12-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.
К слову, Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20.
Источник: Крыжановский live
Фото: Arsenal-Kyiv
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