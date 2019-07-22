Украинский теннисист Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольесом стал победителем турнира ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте.
Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольесом выиграл турнир ATP-250 Hall Of Fame Open в американском Ньюпорте.
В финальные парного разряда украино-испанский дуэт переиграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика) в трех сетах – 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.
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Для Стаховского это уже четвертый парный кубок ATP.
Напомним, Новак Джокович в финале Уимблдона-2019 победил Роджера Федерера и одержал пятую победу на турнире.
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