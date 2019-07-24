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Факты / Спорт

Будучност — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Будучност на стадионе Под Горица сыграет против луганской Зари в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Зоря Луганськ

Заря в четверг, 25 июля, проведет первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на выезде на стадионе Под Горица сыграют против черногорской Будучности.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Виктора Скрипника. На победу Зари принимают ставки с коэффициентом 1.95. Успех бело-голубых оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.35.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря и Мариуполь узнали соперников Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника Караваев стал игроком Динамо Киев

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Будучност — Заря. Начало в 21:45.

ФотоФК Заря

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