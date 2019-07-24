Будучност на стадионе Под Горица сыграет против луганской Зари в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Заря в четверг, 25 июля, проведет первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на выезде на стадионе Под Горица сыграют против черногорской Будучности.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Виктора Скрипника. На победу Зари принимают ставки с коэффициентом 1.95. Успех бело-голубых оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.35.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Будучност — Заря. Начало в 21:45.

Фото: ФК Заря