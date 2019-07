Во время предсезонного тура Ливерпуля раздевалку красных посетил 23-летний баскетболист Бостон Селтикс Тако Фолл, который может стать самым высоким игроком в НБА в следующем сезоне, ведь его рост составляет 231 сантиметр.

На фоне здоровяка Фолла совсем маленьким показался защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, со своим ростом 1,93 см.

Сам футболист остроумно отреагировал на такую ​​разницу в росте:

That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ

— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2019