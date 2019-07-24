Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк во время предсезонного турне команды встретился с баскетболистом Бостона Тако Фоллой.
Во время предсезонного тура Ливерпуля раздевалку красных посетил 23-летний баскетболист Бостон Селтикс Тако Фолл, который может стать самым высоким игроком в НБА в следующем сезоне, ведь его рост составляет 231 сантиметр.
На фоне здоровяка Фолла совсем маленьким показался защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, со своим ростом 1,93 см.
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Сам футболист остроумно отреагировал на такую разницу в росте:
— Он съест меня заживо во время завтрака, – сказал голландец.
That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ
— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2019
Кроме Ван Дейка с Фолла встретился наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Немецкий специалист пошутил, что Фолл мог бы стать форвардом в его команде.
Ранее фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии.
Фото: Elhadji Tacko Fall