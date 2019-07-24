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Факты / Спорт

Он съест меня на завтрак! Ван Дейк испугался 231-сантиметрового баскетболиста

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк во время предсезонного турне команды встретился с баскетболистом Бостона Тако Фоллой.

Вирджил ван Дейк и Тако Фолл

Во время предсезонного тура Ливерпуля раздевалку красных посетил 23-летний баскетболист Бостон Селтикс Тако Фолл, который может стать самым высоким игроком в НБА в следующем сезоне, ведь его рост составляет 231 сантиметр.

На фоне здоровяка Фолла совсем маленьким показался защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, со своим ростом 1,93 см.

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Сам футболист остроумно отреагировал на такую ​​разницу в росте:

— Он съест меня заживо во время завтрака, – сказал голландец.

Кроме Ван Дейка с Фолла встретился наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Немецкий специалист пошутил, что Фолл мог бы стать форвардом в его команде.

Ранее фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии.

Фото: Elhadji Tacko Fall

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