Будучност будет принимать на стадионе Под Горицой луганскую Зарю в рамках матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 в четверг, 25 июля. Начало матча в 21:45.
Михайличенко заработал горчичник.
Защитник Будучности не разобрался со своим голкипер,чем воспользовался Будковский, который сразу же пошел в прессинг. Как результат счет 2:0 в пользу Зари!
Хомченовский отдал правее на Юрченко. Но прострел последнего в центр блокировали защитники.
Громов делает счет 1:0 в пользу Зари!
Хомченовский отдал пас по флангу на Михайличенко. Тот прострелил в центр на Громова, который пробил на силу точно в сетку ворот соперника.
Кочергин прорвался в штрафную площадь Будучности с левого фланга. Пробил низом, но его удар заблокировали защитники.
Будучность играет в осторожный футбол и выжидает своего момента. Заря тоже не спешит. Для украинской команды это первый официальный матч нового сезона!
Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Иванесеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко, Громов, Будковский
Будучност: Драгоевич, Божович, Миркович, Перович, Дамьянович, Бакич, Миич, Милош Вучич, Больевич, Милич, Стойликович.
Матч начался.
Игру между ФК Будучност и Зарей будет судить итальянская бригада арбитров во главе с рефери Массимилиано Иррати.
Ассистенты: Лоренцо Манганелли и Джакомо Паганесси (оба Италия);
Четвертый арбитр: Ундиано Мальенко (Италия).