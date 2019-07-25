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Будучност — Заря: онлайн-трансляция матча

Будучност будет принимать на стадионе Под Горицой луганскую Зарю в рамках матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 в четверг, 25 июля. Начало матча в 21:45.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:11 - 25 июля
Желтая карточка

Михайличенко заработал горчичник.

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22:08 - 25 июля
ГОООООЛ! 0:2!

Защитник Будучности не разобрался со своим голкипер,чем воспользовался Будковский, который сразу же пошел в прессинг. Как результат счет 2:0 в пользу Зари!

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22:07 - 25 июля

Хомченовский отдал правее на Юрченко. Но прострел последнего в центр блокировали защитники.

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22:01 - 25 июля
ГООООООЛ! 0:1!

Громов делает счет 1:0 в пользу Зари!

Хомченовский отдал пас по флангу на Михайличенко. Тот прострелил в центр на Громова, который пробил на силу точно в сетку ворот соперника.

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21:58 - 25 июля

Кочергин прорвался в штрафную площадь Будучности с левого фланга. Пробил низом, но его удар заблокировали защитники.

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21:58 - 25 июля

Будучность играет в осторожный футбол и выжидает своего момента. Заря тоже не спешит. Для украинской команды это первый официальный матч нового сезона!

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21:56 - 25 июля
Состав ФК Заря

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Иванесеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко, Громов, Будковский

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21:54 - 25 июля
Состав ФК Будочност

Будучност: Драгоевич, Божович, Миркович, Перович, Дамьянович, Бакич, Миич, Милош Вучич, Больевич, Милич, Стойликович.

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21:51 - 25 июля
Первый тайм

Матч начался.

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19:28 - 25 июля
А судьи кто?

Игру между ФК Будучност и Зарей будет судить итальянская бригада арбитров во главе с рефери Массимилиано Иррати.

Ассистенты: Лоренцо Манганелли и Джакомо Паганесси (оба Италия);

Четвертый арбитр: Ундиано Мальенко (Италия).

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