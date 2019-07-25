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Факты / Спорт

Где смотреть Будучност — Заря

Прямую трансляцию матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между ФК Будучност и луганской Зарей покажет УНИАН.

Виктор Скрипник

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Будучност дома сыграет с луганской Зарей. Матч пройдет 25 июня в Подгорице на стадионе Под Горицой.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря и Мариуполь узнали соперников Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника Будучност — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

ФотоФК Зоря

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