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Факты / Спорт

Лига Европы: Заря уверенно победила Будучност в первом матче

Луганская Заря на выезде в Черногории встречалась с Будучностью в рамках второго тура квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Скрипник

Луганская Заря встречалась с Будучностью в рамках 2-го матча квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Встреча прошла на стадионе Под Горицой в Черногории и завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря и Мариуполь узнали соперников

Счет в матче открыл Артем Громов на 16-й минуте, а еще через три минуты записал в свой актив дубль. После перерыва Будучность усилиями Перовича отыграла один мяч и была близка, чтобы сравнять счет, но точный удар Левана Арвеладзе на 82-й минуте поставил финальную точку в матче.

Ответный матч команд состоится 1 августа.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию встречи Будучност – Заря.

ФотоFC Zorya

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