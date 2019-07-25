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Факты / Спорт

Александрия определилась со стадионом, на котором будет играть в Лиге Европы

Бронзовый призер УПЛ-2018/19 Александрия будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы во Львове.

Арена Львов

Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу 2018/19 Александрия будет играть матчи группового этапа Лиги Европы 2019/20 во Львове на одноименном стадионе.

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По словам президента клуба Сергея Кузьменко, им не удалось договориться с УЕФА по стадиону, который находится ближе к их городу.

— Пытались провести работу, чтобы матчи были как можно ближе к Александрии. Обрабатывали варианты с Днепром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов от УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было. Поэтому выбрали наиболее украинский город Львов, где Александрия будет демонстрировать Европе возможности украинского футбола, – сказал Кузьменко.

Напомним, Александрия стартует в Лиге Европы сразу с группового Этара. Жеребьевка этой стадии пройдет 30 августа.

К слову, Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Футбол 1

Фото: Dreamstime

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