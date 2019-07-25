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Факты / Спорт

Шевченко вошел в топ-100 лучших футболистов за последние 25 лет

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг сотни самых выдающихся футболистов за четверть века.

Андрей Шевченко игрок

Британское издание FourFourTwo опубликовала топ-100 величайших футболистов за последние 25 лет.

В рейтинге нашлось место коучу национальной сборной Украины Андрею Шевченко. Экс-звезда Милана расположился на 52 строчке.

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На одну позицию Шевченко опережает его партнер по россонери Алессандро Неста, 53-е место в легенды Манчестер Юнайтед Рио Фердинанда.

На данный момент издание опубликовало имена 81 футболиста, имена победителей будут обнародованы позже.

К слову, американское издание ESPN на церемонии ESPY Award 2019 раздало статуэтки лучшим спортсменам и командам года.

Источник: FourFourTwo 

Фото: Dreamstime

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