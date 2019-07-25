Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг сотни самых выдающихся футболистов за четверть века.
Британское издание FourFourTwo опубликовала топ-100 величайших футболистов за последние 25 лет.
В рейтинге нашлось место коучу национальной сборной Украины Андрею Шевченко. Экс-звезда Милана расположился на 52 строчке.
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На одну позицию Шевченко опережает его партнер по россонери Алессандро Неста, 53-е место в легенды Манчестер Юнайтед Рио Фердинанда.
На данный момент издание опубликовало имена 81 футболиста, имена победителей будут обнародованы позже.
К слову, американское издание ESPN на церемонии ESPY Award 2019 раздало статуэтки лучшим спортсменам и командам года.
Источник: FourFourTwo