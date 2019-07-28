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Где смотреть Динамо — Шахтер: матч за Суперкубок Украины

Прямую трансляцию матча за Суперкубок Украины 2019 между Динамо и Шахтером покажет телеканал Украина.

Динамо Шахтар

В матче за Суперкубок Украины-2019 киевское Динамо встретится с донецким Шахтером. Матч пройдет 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец.

Начало матча в 21:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Шахтер на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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