Прямую трансляцию матча за Суперкубок Украины 2019 между Динамо и Шахтером покажет телеканал Украина.
В матче за Суперкубок Украины-2019 киевское Динамо встретится с донецким Шахтером. Матч пройдет 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец.
Начало матча в 21:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.Читайте: Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника Мы справимся с Динамо, как всегда! Дарио Срна о старте тренерской карьеры Посвятил в УПЛ: Бойко отшлепал игрока Шахтера по ягодицам
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Шахтер на Фактах ICTV.