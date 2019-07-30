Украинский футболист Артем Милевский рассказал, что российский Краснодар рассматривает возможность трансфера Евгения Коноплянки.

Украинский футболист брестского Динамо Артем Милевский рассказал, что российский клуб Краснодар заинтересован в приобретении вингера Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянки.

— В Коноплянки есть предложение от Краснодара, насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, Женя не сделает этого, потому что дорожит сборной, – сказал Милевский в интервью программе КраСава.

За немецкий Шальке Коноплянка выступает с 2016 года. Кобальтовые заявили, что не рассчитывают на украинца в следующем сезоне, поэтому Евгений находится в поисках нового клуба.

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Также Милевский рассказал о коротком романе с продюсером российского канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

Источник: КраСава