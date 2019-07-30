PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Коноплянка получил предложение от российского Краснодара

Украинский футболист Артем Милевский рассказал, что российский Краснодар рассматривает возможность трансфера Евгения Коноплянки.

Євген Коноплянка

Украинский футболист брестского Динамо Артем Милевский рассказал, что российский клуб Краснодар заинтересован в приобретении вингера Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянки.

— В Коноплянки есть предложение от Краснодара, насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, Женя не сделает этого, потому что дорожит сборной, – сказал Милевский в интервью программе КраСава.

За немецкий Шальке Коноплянка выступает с 2016 года. Кобальтовые заявили, что не рассчитывают на украинца в следующем сезоне, поэтому Евгений находится в поисках нового клуба.

Читайте: Коноплянка попал в команду недели FIFA 19

Также Милевский рассказал о коротком романе с продюсером российского канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

Источник: КраСава

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка