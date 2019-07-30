Сына экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Хосе Луиса Кастильо Кристиана госпитализировали с травмой головного мозга после спарринга.
Сына бывшего чемпиона мира по боксу в легком весе Хосе Луиса Кастильо Кристиана госпитализировали после спарринга на тренировочном сборе. В Кастильо-младшего диагностировали травму головного мозга.
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Во время подготовки к бою Кристиан пропустил удар в голову и потерял сознание. Врачи экстренно прооперировали мексиканского боксера – операция прошла успешно, но вызвала осложнения: пневмонию и почечную недостаточность.
— Мы молимся за здоровье большого молодого боксера Кристиана Кастильо, сына моего друга и экс-чемпиона в легком весе Хосе Луиса Кастильо. Приглашаю вас помолиться вместе, – сказал промоутер Фернандо Бельтран.
Напомним, на прошлой неделе после похожих симптомов и операции умер российский боксер Максим Дадашев.
Фото: Christian Castillo