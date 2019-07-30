PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сына экс-чемпиона мира по боксу госпитализировали после спарринга

Сына экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Хосе Луиса Кастильо Кристиана госпитализировали с травмой головного мозга после спарринга.

Кристиан Кастильо

Сына бывшего чемпиона мира по боксу в легком весе Хосе Луиса Кастильо Кристиана госпитализировали после спарринга на тренировочном сборе. В Кастильо-младшего диагностировали травму головного мозга.

Читайте: Лучший боксер Аргентины в суперлегком весе умер после боя

Во время подготовки к бою Кристиан пропустил удар в голову и потерял сознание. Врачи экстренно прооперировали мексиканского боксера – операция прошла успешно, но вызвала осложнения: пневмонию и почечную недостаточность.

— Мы молимся за здоровье большого молодого боксера Кристиана Кастильо, сына моего друга и экс-чемпиона в легком весе Хосе Луиса Кастильо. Приглашаю вас помолиться вместе, – сказал промоутер Фернандо Бельтран.

Напомним, на прошлой неделе после похожих симптомов и операции умер российский боксер Максим Дадашев.

ФотоChristian Castillo

Источник: Boxing Scene

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Целовал и осыпал купюрами! Российского боксера сняли с рейса из-за домогательств
Лучший боксер Аргентины в суперлегком весе умер после боя
В России умер 36-летний боксер Игнатьев
Российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм в бою
Исторический момент: Ломаченко о бое против Кэмпбелла
Бой Ломаченко – Кэмпбелл утвержден официально
Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива перед интервью
Сверхчеловек! Ломаченко шокировал силовым упражнением на канатах
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка