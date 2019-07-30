Российского боксера Сергея Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение по одной из пассажирок.

Чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянина Сергея Ковалева сняли с рейса Майями – Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок.

Одна из пассажирок заявила персоналу рейса, что не чувствует себя в безопасности из-за поведения 36-летнего Ковалева. По ее словам, боксер схватил ее за руку, целовал и стал осыпать купюрами.

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В итоге, Ковалева сняли с рейса, однако не арестовали. Правоохранительные органы не расследуют инцидент.

Ранее Ковалева уже обвиняли я в домогательствах к женщинам и сейчас он находится на свободе только из-за выплаты залога.

К слову, дело Неймара об изнасиловании модели закрыли из-за отсутствия доказательств.

Источник: The Athletic

Фото: Sergey Kovalev