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Факты / Спорт

В Англии введут временные удаления футболистов с сезона 2019/20

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что со следующего сезона в некоторых лигах страны будет применяться временное удаление игроков.

Стадион МЮ Олд Траффорд

Федерация футбола Англии приняла решение ввести временные удаления игроков в некоторых лигах страны.

Футболистов будут отправлять на специальную скамейку для штрафников на 10 минут за споры с арбитрами.

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Подобные правила уже применялись в прошлом сезоне, но в тестовом режиме. Отмечается, что количество споров с рефери сократились на 38%.

— FA успешно протестировала временные удаления в сезоне 2017/18, а в прошлом сезоне опробовала в 31-й лиге. После того, как были получены положительные отзывы от игроков, судей и тренеров, временные удаления вводятся до 5-го уровня Национальной лиги, 3-го женского дивизиона и ниже, – говорится в заявлении организации.

За споры с арбитром футболисту будет показана желтая карточка, после чего рефери укажет игроку на скамью для штрафников. Два таких временных удаления приведут к красной карточке.

К слову, в АПЛ будут давать желтые карточки за просьбу посмотреть видеоповтор.

ИсточникThe FA

Фото: Dreamstime

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