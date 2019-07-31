Бывшая девушка Неймара Сорайя Вучелич не смогла вовремя затормозить и утопила в бассейне свой суперкар.

Бывшая подруга форварда французского ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не справилась с управлением своего Lamborghini и утопила его в бассейне.

Инцидент произошел во время отпуска модели на юге Франции.

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Со своими подписчиками в Instagram девушка поделилась видео, как ее суперкар доставали из бассейна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sara (@sorajavucelic) 24 Лип 2019 р. о 3:53 PDT

По словам Вучелич, ее автомобиль влетел в воду из-за того, что она была на высоких каблуках и ее нога соскользнула с педали тормоза.

Сорайя Вучевич – сербская модель. В 19-летнем возрасте она стала девушкой года по версии сербского издания Playboy.































Модель Playboy и экс-девушка Неймара утопила в бассейне роскошный суперкар / 8 фотографий

К слову, Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью Захрой Элиз.

Фото: sorajavucelic