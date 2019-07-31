PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Модель Playboy и экс-девушка Неймара утопила в бассейне роскошный суперкар

Бывшая девушка Неймара Сорайя Вучелич не смогла вовремя затормозить и утопила в бассейне свой суперкар.

Сорайя Вучелич

Бывшая подруга форварда французского ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не справилась с управлением своего Lamborghini и утопила его в бассейне.

Инцидент произошел во время отпуска модели на юге Франции.

Читайте: Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с партнером ЛеБрона Джеймса

Со своими подписчиками в Instagram девушка поделилась видео, как ее суперкар доставали из бассейна.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Sara (@sorajavucelic)

По словам Вучелич, ее автомобиль влетел в воду из-за того, что она была на высоких каблуках и ее нога соскользнула с педали тормоза.

Сорайя Вучевич – сербская модель. В 19-летнем возрасте она стала девушкой года по версии сербского издания Playboy.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Модель Playboy и экс-девушка Неймара утопила в бассейне роскошный суперкар / 8 фотографий

К слову, Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью Захрой Элиз.

Фото: sorajavucelic

Источник: The Sun

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дело Неймара об изнасиловании модели закрыли из-за отсутствия доказательств
Бразилец Неймар вернулся после травмы на Мировой Финал Red Bull Neymar Jr’s Five
Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью, которая сводит с ума (+18)
Серена Уильямс показала упругие ягодицы в эффектной фотосессии
ПСЖ оштрафовал Неймара на €375 тыс.
Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с партнером ЛеБрона Джеймса
Легендарный Ромарио закрутил роман с девушкой, которая на 31 год моложе его
Сделала всех! Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка