Бывшая девушка Неймара Сорайя Вучелич не смогла вовремя затормозить и утопила в бассейне свой суперкар.
Бывшая подруга форварда французского ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не справилась с управлением своего Lamborghini и утопила его в бассейне.
Инцидент произошел во время отпуска модели на юге Франции.
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Со своими подписчиками в Instagram девушка поделилась видео, как ее суперкар доставали из бассейна.
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По словам Вучелич, ее автомобиль влетел в воду из-за того, что она была на высоких каблуках и ее нога соскользнула с педали тормоза.
Сорайя Вучевич – сербская модель. В 19-летнем возрасте она стала девушкой года по версии сербского издания Playboy.
К слову, Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью Захрой Элиз.
Фото: sorajavucelic