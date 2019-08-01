Прямую трансляцию ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской Зарей и Будучностью покажет телеканал УНИАН.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря дома сыграет с черногорской Будучностью. Матч пройдет 1 августа в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Начало матча в 19:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Заря — Будучност на Фактах ICTV.

Фото: FC Zorya Luhansk